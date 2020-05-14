Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які можуть розраховувати на великий прибуток в травні



Фахівець всього виділив чотирьох щасливчиків кінця весни, передає slovofraza.





Тілець

Для представників цього знака Зодіаку особливо вдалим періодом стане друга половина травня. Ви можете розраховувати на нове джерело доходу. Особлива удача чекає творчих Тельців. Глоба радить не бояться здійснювати нові задуми і проявляти креативність.

Скорпіон

Фахівець упевнений, що ви знайдете нове джерело доходу в травні, але не варто забувати і про справи сімейні. Травень дасть вам можливість проявити себе сповна, що й стане запорукою вашого подальшого успіху. Залишайтеся концентрованим на роботі, але також повноцінно проводите час з рідними.

Стрілець

Кінець весни дозволить Стрільцям повністю зосередитися на роботі, що призведе до досить непогану надбавку до сімейного бюджету. Як стверджує Глоба, зірки будуть до вас прихильні і будуть лише підштовхувати до правильних рішень. Головним помічником Стрільців стануть зв'язку, завдяки яким, у короткі терміни ви зможете просунутися по кар'єрних сходах.

Козеріг

Для представників цього знака Зодіаку травень стане максимально продуктивним. У вас з'явиться простий і привабливий шлях для збільшення своєї прибили. Очікується вигідну кар'єрну пропозицію, від якого Козорогові не варто відмовлятися. Ви отримаєте можливість заслужити нову посаду. Потрібно лише проявити ініціативність і показати начальнику, що ви претендуєте.



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