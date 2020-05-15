Астролог Павло Глоба передбачив трьома знаками Зодіаку грошове везіння у червні
Телець
Для представників цього знака Зодіаку все складеться максимально вдало, але вам варто постаратися. Грошовий успіх настане виключно із-за вашої активності. Астролог запевняє, що зірки будуть максимально прихильні до тих Тельцям, які проявлять свою майстерність налагоджувати контакти. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на прибуток. Глоба також попереджає, що у вас можуть з'явитися недоброзичливці на роботі, так що проявіть максимальну пильність.
Діва
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Глоба запевняє, що окрім довгоочікуваної стабільності у фінансовій сфері ви зможете навіть збільшити свій дохід. У Дів з'явитися зайві гроші, які можна буде витратити на себе. Але за все треба платити, і ви будете змушені проявити зосередженість і скрупульозність на роботі.
Скорпіон
Поліпшення представників цього знака Зодіаку чекає насамперед на роботі. Ви отримаєте шанс непогано себе проявити, тому що з'являться нові завдання. Глоба попереджає, що для досягнення успіху і прибутку ваших сил буде мало - ви повинні трохи попрацювати в команді. Будь-яке рішення вимагає виваженості, поміркованості. Довіряйте тільки перевіреним діловим партнерам і тоді ви приречені на успіх у фінансовій сфері.
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