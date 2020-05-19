Астролог Павло Глоба назвав знака Зодіаку, яких чекає не дуже вдалий період

Як запевняє фахівець, низка невдач чекає двох представників Зодіакального кола з 18 по 24 травня.



Тілець

Цей період стане для Тельців досить нервовим і емоційним часом. Вас чекають перепади в настрої і навіть депресії. Щоб уникнути такого, Глоба радить Тельцям як слід відпочити, а після напружених ситуацій приділити увагу своїм хобі і розслабитися.

Стрілець

Через те , що зірки і планети на цього тижня буде неврівноваженими і мінливими, Стрільцям варто звернути увагу на правильність розставлення пріоритетів.

Майбутнє Стрільців у їх власних руках, так що розслаблятися не можна. Тільки завдяки своєму розуму їм стане під силу уникнути неприємностей.

Раніше Глоба назвав знаки Зодіаку, які можуть розраховувати на великий прибуток в травні.



За його словами, серед щасливчиків виявилися Тільці, Скорпіони, Козероги і Стрільці.

Фахівець упевнений, що ви знайдете нове джерело доходу в травні, але не варто забувати і про справи сімейні. Травень дасть вам можливість проявити себе сповна, що й стане запорукою вашого подальшого успіху.

Крім того, він впевнений, що ще для трьох представників Зодіакального кола грошове везіння продовжитися і в червні.

Тельці, Діви і Скорпіони знайдуть нове джерело доходу, але їм не варто забувати і про справи сімейні. Червень дасть вам можливість проявити себе сповна, що й стане запорукою вашого подальшого успіху. Залишайтеся концентрованим на роботі, але також повноцінно проводите час з рідними.

Нагадаємо, що названі знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.

Як повідомляла Politeka, названі три знака Зодіаку, яких чекають проблеми з грошима в 2020 році.



