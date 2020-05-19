Жінка з дуже рідким волоссям перетворилася до невпізнання завдяки талановитому стилісту

Як повідомляє Politeka.net, азербайджанський майстер Шафаг Новрузова зробила справжнє диво з зачіскою.

Клієнтка звернулася до перукарів, адже дуже комплексувала через рідке волосся. Ситуація була настільки складною, що багато стилісти просто не могли нічого зробити. Здавалося, жінка завжди буде жити з цією проблемою, але за справу взялася Шафаг Новрузова, яка має справжній талант справлятися завданнями, неможливими на перший погляд.

Першим ділом вона висвітлила волосся, щоб зробити проблеми менш помітними. Потім перукар додала кілька локонів в ті місця, де волосся було особливо мало, і зробила об'ємну хвилясту зачіску.

Наостанок, майстер зробила клієнтці якісний макіяж. Звичайно, багато цінують в жінках саме природну красу, але професійно накладена косметика підкреслює природні достоїнства і додає впевненості в собі.

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