Як виглядають укладання, роблячи які, жінки за 35 будуть виглядати як старенькі





Здавалося б, такі популярні зачіски, але вони можуть стати неприйнятними для жінок середнього віку.

Дрібні кучері

Такий варіант зачіски може підійти лише дівчатам, яким не більше 20 років, в іншому випадку ви будете виглядати, як мінімум безглуздо. Якщо вам вже за 30, то такий стиль буде для вас неприйнятний, але якщо ви маєте намір виглядати як дивна тітонька, в якої "пружинки" волосся стирчать у різні сторони - вперед.

Високий "зализаний" хвіст

Досить стильна і популярна в наш час зачіска, яка у всій красі демонструє риси обличчя. Але у випадку з дамами за 30, такий вигляд лише насмішить всіх навколо."Зализаний" хвіст ні в якому разі не зробить вас молодшими, а того розвеселить оточуючих.

Прямий проділ

Така укладка для волосся підійде лише обраним дівчатам, які можуть похвалитися ідеальним овалом голови. Досить лише трохи змістити проділ у бік або зачесати волосся набік, як ситуація тут же кардинально зміниться.

Кіски

В цьому випадку розмови взагалі зайві. Як ви собі уявляєте, що доросла і самодостатня жінка може заплітати кіски, ніби вона ще не виросла з віку школярки? Це дуже зручно і практично - безперечно, але тільки в тому випадку, якщо ви знаходитесь вдома. Любителькам заплести коси варто задуматися, і вибрати більш жіночний і витончений варіант.

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