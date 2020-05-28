Тришаровий торт з ніжним сметанним кремом припаде до смаку навіть самим вишуканим ласунам

Politeka.net пропонує рецепт простого, але дуже смачного блюда, яке готується дуже швидко.

Багато люблять поласувати тортиками, але не люблять їх готувати, тому що процес зазвичай займає багато сил і часу. На щастя, наш сметанний торт можна приготувати навіть в мікрохвильовій печі за 10-15 хвилин.

Склад:

1. 2 яйця;

2. 5 столових ложок пшеничного борошна;

3. столова ложка какао;

4. 6 ложок молока;

5. 260 грамів цукор;

6. 2 столові ложки соняшникової олії;

7. 0,5 чайної ложки соди;

8. чайна ложка оцту;

9. 150 мл води;

10. 350 мл сметани;

11. Мигдаль і сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Збиваємо яйця з 150 грамами цукру, молоком і щіпкою солі для балансу, ретельно перемішуємо. Просіяне борошно змішати з какао, потім гасимо соду оцтом і додаємо все це разом з маслом до інших игредиентам.

Отриману суміш заливаємо у форму, яку тут же ставимо в мікрохвильовку на 3-5 хвилин (вибираємо велику потужність). Після цього корж не витягуємо, а залишаємо потомитися ще хвилин 10. Тим часом готуємо крем для змащення: збиваємо сметану з 60 грамами цукру (можна замінити цукровою пудрою). Розмішуємо цукор, що залишився у воді, щоб отримати сироп.

Готовий корж розрізаємо навпіл горизонтально, нижню частину змащуємо спочатку сиропом, а потім кремом. Накриваємо верхнім коржем і змащуємо торт зверху і з боків у тій же послідовності.

Тортик прикрашаємо меленим мигдалем. Для цього можна використовувати й інші горіхи, а також ягоди, фрукти, мармелад, шоколад та інші смаколики. Крем теж можна поліпшити, додавши сир маскарпоне або сир.

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