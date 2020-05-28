Для тих, хоче зміцнити свій імунітет, але не хоче спонсорувати аптеки, купуючи дорогі вітаміни, вже давно є диво-засіб

Складається він усього з двох інгредієнтів – часнику і вина, передає Politeka.net з посиланням на відкриті джерела, а приписували йому ефект від 100 хвороб.

Настояний у вині часник допомагає очистити кров, зміцнити імунну систему, усунути поганий холестерин, поліпшити діяльність серцево-судинної системи, вивести надлишок солі з організму, збільшити витривалість, дати енергію і боротися з різними інфекціями. Крім того, він має сильні властивості в боротьбі з різними типами раку.

Для приготування суміші знадобиться 12 зубчиків часнику і півлітра хорошого червоного вина.

Часник необхідно очистити, розрізати навпіл і змішати його в скляній банці зі вказаною кількістю вина. Часник рекомендується брати не китайський і не з супермаркету, а вирощений у себе або придбаний у селян. Закриті баночки з сумішшю слід зберігати протягом двох тижнів у захищеному від сонячного світла місці, збовтуючи їх два-три рази на день.

Після цього рідину необхідно відфільтрувати і зберігати в непрозорому контейнері. Зазначимо, що смак настоянки буде досить специфічним. Її приймають по 2-3 чайні ложки в день протягом місяця.

Не варто забувати про протипоказання. Настоянку можна давати дітям до 16 років. Не рекомендується її приймати вагітним, а також тим, у кого гастрит, панкреатит, виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, а також є хронічні захворювання печінки і нирок.

Робити такий еліксир можна двічі на рік.

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