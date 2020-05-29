Астрологи попередили три знака Зодіаку, що їм потрібно уважніше поставитися до свого здоров'я

Гороскоп на червень 2020 повідає про трьох знаках Зодіаку, здоров'я яке опиниться під загрозою на початку літа.

У деяких знаків Зодіаку можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям - починаючи від депресії і закінчуючи ризиком отримати травму.

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Терези

Представникам знаку Зодіаку, у яких є проблеми з самопочуттям, на початку літа бажано посилено зайнятися лікувально-профілактичними процедурами.

Астрологи радять пройти діагностику у лікаря, судячи по розташуванню планет, його результати будуть точними, і лікарі зможуть поставити правильний діагноз і призначити ефективне рішення. Також у ці дні можна почати позбавлення від шкідливих звичок.

Козеріг

Козероги в цей період будуть дуже активними. Їм захочеться романтики і прогулянок, і вилазок на побачення. Тому в цей період бажано щодня проводити невелику гімнастику для підтримки тонусу.

Відмінно цей час підійде і для занять хобі, навчання. Але варто бути обережними, щоб не довести свій організ до виснаження.

весна, літо, квіти, погода, Getty Images

Водолій

Представникам цього знаку Зодіаку варто приділити особливу увагу на якість харчування: в цей період зростає ймовірність проблем з шлунком.

У той же самий час, стосунки з родичами будуть складатися чудово. Може виникнути бажання змінити щось в будинку для того, щоб умови життя стали ще більш комфортними, а обстановка - більш затишною.

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