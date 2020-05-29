У Сполучених Штатах Америки народилася дівчинка з дуже рідкісною патологією

Вкрай рідкісну аномалію медики описали в журналі BMJ Case Reports.

Про те, що у її дитини можуть бути проблеми, майбутній матері сказали ще на УЗД. Лікарі під час ультразвукового дослідження плоду помітили біля рота дитини незрозуміле утворення. Оскільки у них не було всіх даних на руках, медики припустили, що це може бути фіброзна дисплазія, тератома або кіста.

Однак, коли дівчинка з'явилася на світ, лікарі зрозуміли, що всі їхні припущення виявилися помилковими: у дитини на обличчі був присутній невеликий другий рот глибиною близько 13 мм, із зачатком язика. Причому він був абсолютно «укомплектований»: губи, порожнина, зуби і навіть невеликий язичок, який рухався одночасно з основним ротом, коли дівчинка їла.

Відзначається, що цей рот абсолютно їй не заважав ні їсти, ні дихати і не був з'єднаний зі стравоходом.

За словами експертів, дипрозоп, або дубляж лицьової структури особи зустрічається дуже рідко. За останнє століття описано всього 35 таких випадків. Він характерний більше для дівчаток. Зазвичай він є частиною якого-небудь синдрому і часто пов'язаний із заячою губою, вовчою пащею, синдром Кліппеля — Фейля і синдромом Робена. Однак цей випадок унікальний ще й тим, що він є прикладом ізольованої аномалії.

Лікарі вирішили зробити дитині операцію з видалення другого рота у півроку.

Коли вона досягла цього віку, хірурги видалили їй тканини другого рот і зуби. При цьому вони намагалися максимально вберегти нерви обличчя.

Складна операція пройшла успішно. Зараз стан здоров'я дівчинки задовільний, однак після півроку спостережень за нею лікарі помітили, що їй ще трохи важко розслабляти праву нижню частину губи.

За словами лікарів, для того, щоб позбутися від цієї проблеми, дівчинці необхідні срециальные тренування. Що ж стосується подальшої терапії, то вона крихітці вже не потрібна.

Серед випадків щелепно-лицьового дублювання лікарі виявили лише кілька згадок про другий рот. Перший випадок був зареєстрований у 1948 році — у дитини теж спостерігався другий рот з язиком, що рухався синхронно з нормальним.

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