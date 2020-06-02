Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких чекає успішний початок літа
Крім того, фахівець дав трьом представникам Зодіакального кола поради, як вичавити максимальну вигоду з цих днів.
Телець
Перший тиждень літа стане для Тельців початком успішного періоду, який дасть поштовх для подальших досягнень. Глоба попереджає, що запорукою ваших успіхів стануть старання, які і допоможуть впоратися з усіма негараздами приготованими долею. Найбільш вдалими днями для Тельців стануть майбутні вихідні.
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Діва
Дуже сприятливий час чекає і представників цього знака Зодіаку. Глоба запевняє, що щастя наступить у вас 3, 4 і 7 червня і радить викластися на повну. Особливу увагу Дівам потрібно приділити роботі, а на вихідних - сім'ї та відпочинку.
Стрілець
А ось для Стрільців, як стверджує астролог, початок червня перетвориться в справжній Клондайк. Глоба пророкує неймовірне везіння у фінансовій сфері. Вам варто зробити покупки, які планувалися заздалегідь та обов'язково укласти угоди на роботі, так як вони приречені на успіх. У той же час астролог рекомендує не уникати порад оточуючих - ви можете отримати з них максимальну вигоду.
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