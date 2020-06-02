Рецепт маринованих помідорів під назвою "Пальчики оближеш" допоможе вам приготувати смачне частування для всієї родини

Politeka.net розповість, як зробити закуску легко і швидко без зайвих витрат.

Інгредієнти (порція на дві літрові банки):

1-1,2 кг невеликих помідорів;

6 зубчиків часнику;

2 цибулини;

половинка гострого перцю;

2 столові ложки рослинної олії (краще рафінованої);

кріп і петрушка.

Для маринаду на літр води знадобиться:

столова ложка солі;

3 ложки цукру;

50 мл 50%-го оцту;

по чайній ложці чорного і запашного перцю горошком;

4 лаврових листа.

Як приготувати:

Дрібно нарізаємо зелень кропу і петрушки, часник шматочками побільше. Все це викладаємо на дно вимитих і висушених банок, додаємо по шматочку гострого перцю. Масло добре нагріваємо і вливаємо по столовій ложці в кожну ємність.

Миємо помідори, ділимо навпіл і викладаємо в банки. Між половинками додаємо тонкі кільця цибулі. Періодично струшуємо банку, щоб помідори лягали максимально щільно.

Для маринаду необхідно закип'ятити воду в каструлі, додати сіль, цукор, перець-горошок, лавровий лист і оцет. Все це залишаємо кипіти на 3-4 хвилини, після чого знімаємо з вогню. Трохи розсолом, маринадом заливаємо помідори - на одну банку знадобиться близько 250 мл.

Стерилізуємо банки 12-15 хвилин після закипання води. Потім швидко закручуємо кришками, перевертаємо і закутуємо, чекаємо, поки наша консервація повністю не охолоне. Все, помідори "Пальчики оближеш" можна відправити в підвал або комору до потрібної пори.

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