Раз, два - і готово

Ледачі відбивні практично не поступаються справжнім, але готуються в рази швидше

Politeka.net пропонує рецепт м'ясного блюда, яким дуже просто нагодувати навіть велику родину. Вони підійдуть до будь-якого столу і миттєво розлетяться, порадувавши всіх гостей.

Склад:

Курячий фарш (можна замінити іншим) - 700 грамів;

Пшеничне борошно - 5 столових ложок;

Сіль - чайна ложка;

Соняшникова олія - 6 столових ложок;

Мелений чорний перець;

Яйця - 3 штуки.

Спосіб приготування:

Першим ділом викладаємо фарш в глибоку миску, перчимо і солимо за смаком. Добре перемішуємо, а отриману масу стискаємо в грудку і кілька разів били об робочу поверхню. Формуємо з фаршу кульки розміром з куряче яйце.

Збиваємо яйця в чистому посуді, додаємо трохи солі і інші спеції за смаком. Посипаємо робочу поверхню борошном, робимо з м'ясних кульок коржі товщиною близько полусантиметра, обавиливаем їх у борошні, макаємо в збиті яйця і обсмажуємо на сковороді з двох сторін під кришкою. Отримані ледачі відбивні викладаємо на тарілку або блюдо, попередньо простелив на нього паперовий рушник, який вбере зайву олію.

Все, частування готово. Для пікантності можна подавати ліниві відбивні разом з часточками лимона.

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