Скіф-тай-дон — це найменша порода кішок. Дорослі тварини назавжди залишаються крихітних розмірів — вони завжди схожі на тримісячних кошенят.

Вивели цю породу абсолютно випадково - після спарювання кішок тайської породи на світ з'явилося незвичайне кошеня, яке через деякий час не підростало. Після цього ростовчанка почала активно їх розводити.

Через кілька років ця порода була визнана фахівцями.

Від своїх тайських предків скіф-тай-дони успадкували лише забарвлення. Розмір дорослої особини просто шокує - доросла кішка важить всього лише 900 грамів, але бувають і винятки.

Попри таку мініатюрність, коти цієї породи досить сильні і любителі пограти.

Скіф-тай-дони чудово піддаються дресируванню і відрізняються особливою відданістю до господаря. Крім того, у них є особливість: їх хвіст може бути загнутий у спіраль, а задні лапи цих маленьких кішок трохи довше передніх.

З-за цього здається, що тварина крадеться, а не ходить.

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Такий "домашній доктор" здатний попередити інфаркт і запалення.

Наприклад, кішка породи сфінкс зігріє свого власника в будь-яку погоду, адже у цієї вусатої грілки надзвичайно висока температура тіла – 42 градуси. А оскільки сфінкси повністю позбавлені вовни, їх можна назвати ідеальними вихованцями для алергіків.

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