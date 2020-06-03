Будь-яка господиня мріє зробити оладки пишними, але не у всіх це виходить



Колишня працівниця шкільній їдальні видала їх рецепт і хитрощі під час приготування, передає Politeka.net.

Насамперед потрібно знати, що якщо ви готуєте оладки на кефірі, кефір обов'язково повинен бути кімнатної температури. В іншому випадку оладки піднятися не зможуть і ви тільки переведете продукт.

По-друге, ви повинні дати тесту "відпочити" як мінімум 15 хвилин, а вже перед смаженням не потрібно перемішувати його - це може позбавити пишноти наші майбутні оладки.

Третя хитрість полягає в тому, що готування проходить на середньому вогні і з закритою кришкою, а помітивши бульбашки - перевертайте оладки.

А головний секрет пишних оладок полягає в особливому інгредієнті.

Варто лише додати трохи газованої води Sprite в тісто для оладок, і вони вийдуть в 1 000 разів краще, ніж зазвичай. Більш пишні, більш вологі і пористі, ароматні.

Для тіста вам знадобиться:

0,5 ст. борошна

0,5 ч. л. розпушувача для тіста

0,5 ч. л. солі

120 г вершкового масла

0,5 ст. сметани

1 ст. Sprite

Спосіб приготування:

Для початку, змішайте борошно, розпушувач і сіль. Далі додаємо розтоплене масло, сметану і Sprite. Перемішайте всі інгредієнти, щоб вийшло м'яке, пухке тісто, що нагадує по консистенції сметани. При необхідності додайте ще трохи борошна.

Розігрійте олію на сковорідці і ложкою, змоченою у холодній воді, викладайте оладки.

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