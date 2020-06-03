Будь-яка господиня мріє зробити оладки пишними, але не у всіх це виходить
Колишня працівниця шкільній їдальні видала їх рецепт і хитрощі під час приготування, передає Politeka.net.
Третя хитрість полягає в тому, що готування проходить на середньому вогні і з закритою кришкою, а помітивши бульбашки - перевертайте оладки.
А головний секрет пишних оладок полягає в особливому інгредієнті.
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Варто лише додати трохи газованої води Sprite в тісто для оладок, і вони вийдуть в 1 000 разів краще, ніж зазвичай. Більш пишні, більш вологі і пористі, ароматні.
Для тіста вам знадобиться:
- 0,5 ст. борошна
- 0,5 ч. л. розпушувача для тіста
- 0,5 ч. л. солі
- 120 г вершкового масла
- 0,5 ст. сметани
- 1 ст. Sprite
Спосіб приготування:
Для початку, змішайте борошно, розпушувач і сіль. Далі додаємо розтоплене масло, сметану і Sprite. Перемішайте всі інгредієнти, щоб вийшло м'яке, пухке тісто, що нагадує по консистенції сметани. При необхідності додайте ще трохи борошна.
Розігрійте олію на сковорідці і ложкою, змоченою у холодній воді, викладайте оладки.
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