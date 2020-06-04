Цей пиріг дуже простий у приготуванні, і є досить бюджетним щодо своїх інгредієнтів.

Інгредієнти і продукти, які потрібні для випічки пирога є практично у кожної господині на кухні. Приготування не займе багато часу, так як потрібно просто змішати продукти. Передає Politeka.net.

Інгредієнти:

- борошно – один стакан

- кефір – один стакан

- манна крупа – один стакан

- цукор – один стакан

- сіль – щіпка

- рослинне масло – 0,5 склянки

- розпушувач – 1 ч. л

- ваніль

Спосіб приготування:

Борошно і розпушувач змішати.

У мисці з'єднати кефір, манну крупу, цукор, рослинне масло і ванілін.

Борошно з розпушувачем просіяти поступово в тісто. Перемішати лопаткою до однорідності.

Форму для випічки змастити вершковим маслом і трохи присипати борошном. Потім рівномірно розподілити тісто за формою.

Духовку розігріти до 180 ℃, випікати пиріг приблизно 35-40 хвилин.

Після всіх цих кроків приготування, ви зможете самостійно випробувати цей по істині простий, але в теж час дуже смачний пиріг.

Раніше повідомлялося, що відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про те, як приготувати смачний десерт.

Кухар розкрив рецепт десерту трайфл в своєму Instagram, пише Politeka.net. Це одне з найсмачніших страв, завдяки якому полуниця "грає" по-новому.

Рецепт розрахований на три порції. Отже, для приготування мусу в чорному шоколаді знадобляться:

30 грам жовтків;

30 грам цукру;

100 грамів + 110 грамів вершків;

50 грам чорного шоколаду;

28 грам желатинової маси.

Спосіб приготування:

Розвести чотири грами желатину в 24 грамах води, щоб вийшло 28 грам желатинової маси.

У сотейнику змішати 100 грамів вершків з жовтками і цукром. Заварити крем англез при температурі 83 ℃ (на маленькому вогні так, щоб жовтки не зварилися, а як тільки крем загус - зняти з плити).

Змішуємо желатинову масу з чорним шоколадом.

110 грамів вершків збити до м'яких піків, а далі змішати з шоколадно-яєчну масу разом зі збитими вершками.

Розлити теплий мус в три склянки (приблизно 250 мл), заморозити для презентації, поставивши в морозилку на п'ять хвилин, а далі - охолодити в холодильнику.

Для полуничного крему знадобляться:

50 грам пюре полуниці;

85 грам білого шоколаду;

сім грам желатинової маси;

чотири грами лимонного соку;

15 грам вершкового масла.

Приготування:

В пюре з полуниці додати сік лимона і прокип'ятити. Потрібно зробити желатинову масу (один грам желатину на шість грамів води). Далі - додати в пюре і розчинити.

На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопити білий шоколад, полуничне пюре додайте шоколад і збити блендером.

Потім додати вершкове масло кімнатної температури, і ще раз збити блендером.

Вийшов полуничний крем намазати на холодний шоколадний мус. Можна додати улюблені нарізані тістечка.

Останній крок: порізати полуницю і прикрасити десерт, який таїть у роті. Приємного апетиту!

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