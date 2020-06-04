Цей пиріг дуже простий у приготуванні, і є досить бюджетним щодо своїх інгредієнтів.
Інгредієнти і продукти, які потрібні для випічки пирога є практично у кожної господині на кухні. Приготування не займе багато часу, так як потрібно просто змішати продукти. Передає Politeka.net.
Інгредієнти:
- борошно – один стакан
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- кефір – один стакан
- манна крупа – один стакан
- цукор – один стакан
- сіль – щіпка
- рослинне масло – 0,5 склянки
- розпушувач – 1 ч. л
- ваніль
Спосіб приготування:
Борошно і розпушувач змішати.
У мисці з'єднати кефір, манну крупу, цукор, рослинне масло і ванілін.
Борошно з розпушувачем просіяти поступово в тісто. Перемішати лопаткою до однорідності.
Форму для випічки змастити вершковим маслом і трохи присипати борошном. Потім рівномірно розподілити тісто за формою.
Духовку розігріти до 180 ℃, випікати пиріг приблизно 35-40 хвилин.
Після всіх цих кроків приготування, ви зможете самостійно випробувати цей по істині простий, але в теж час дуже смачний пиріг.
Раніше повідомлялося, що відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про те, як приготувати смачний десерт.
Кухар розкрив рецепт десерту трайфл в своєму Instagram, пише Politeka.net. Це одне з найсмачніших страв, завдяки якому полуниця "грає" по-новому.
Рецепт розрахований на три порції. Отже, для приготування мусу в чорному шоколаді знадобляться:
30 грам жовтків;
30 грам цукру;
100 грамів + 110 грамів вершків;
50 грам чорного шоколаду;
28 грам желатинової маси.
Спосіб приготування:
Розвести чотири грами желатину в 24 грамах води, щоб вийшло 28 грам желатинової маси.
У сотейнику змішати 100 грамів вершків з жовтками і цукром. Заварити крем англез при температурі 83 ℃ (на маленькому вогні так, щоб жовтки не зварилися, а як тільки крем загус - зняти з плити).
Змішуємо желатинову масу з чорним шоколадом.
110 грамів вершків збити до м'яких піків, а далі змішати з шоколадно-яєчну масу разом зі збитими вершками.
Розлити теплий мус в три склянки (приблизно 250 мл), заморозити для презентації, поставивши в морозилку на п'ять хвилин, а далі - охолодити в холодильнику.
Для полуничного крему знадобляться:
50 грам пюре полуниці;
85 грам білого шоколаду;
сім грам желатинової маси;
чотири грами лимонного соку;
15 грам вершкового масла.
Приготування:
В пюре з полуниці додати сік лимона і прокип'ятити. Потрібно зробити желатинову масу (один грам желатину на шість грамів води). Далі - додати в пюре і розчинити.
На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопити білий шоколад, полуничне пюре додайте шоколад і збити блендером.
Потім додати вершкове масло кімнатної температури, і ще раз збити блендером.
Вийшов полуничний крем намазати на холодний шоколадний мус. Можна додати улюблені нарізані тістечка.
Останній крок: порізати полуницю і прикрасити десерт, який таїть у роті. Приємного апетиту!
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