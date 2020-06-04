Напевно майже кожен з нас коштував ще у своїх бабусь бублики з фаршем.

Дана закуска є досить практичною ти водночас смачною. Бубликами з фаршем можна втамувати голод кількох людей і при цьому витративши на приготування всього 30 хвилин. Передає Politeka.net.

Подається дана закуска як у холодному, так і в гарячому вигляді та може чудово смакувати під український борщ.

Склад:

- Курячий фарш -300 г

- Твердий сир - 50 г

- Яйце - 1 шт.

- Бублик - 10 шт.

- Молоко - 1 стакан

- Сіль перець - за смаком

Спосіб приготування:

- Трохи підігрійте молоко і залий їм бублики. Залиш на 15–20 хвилин. Періодично перевертай, щоб бублики размочились з усіх боків.

- У курячий фарш додаємо яйце, сіль і перець. Добре перемішай.

- Змащуємо деко олією і викладаємо бублики. У центр кожного помісти фарш, можна з гіркою. Злегка утрамбуй.

- Розігрій духовку до 200 градусів. Випікай бублики 30–40 хвилин.

- Натираємо сир на крупній тертці. Дістань бублики з духовки і посипаємо сиром. Відправ назад в духовку на 5 хвилин, щоб сир розплавився.

Фаршировані бублики готові до вашого смакування.

Раніше повідомлялося, що колишня працівниця шкільної їдальні видала рецепт і хитрощі під час приготування оладок, передає Politeka.net.

Насамперед потрібно знати, що якщо ви готуєте оладки на кефірі, кефір обов'язково повинен бути кімнатної температури. В іншому випадку оладки піднятися не зможуть і ви тільки переведете продукт.

По-друге, ви повинні дати тесту "відпочити" як мінімум 15 хвилин, а вже перед смаженням не потрібно перемішувати його - це може позбавити пишноти наші майбутні оладки.

Третя хитрість полягає в тому, що готування проходить на середньому вогні і з закритою кришкою, а помітивши бульбашки - перевертайте оладки.

А головний секрет пишних оладок полягає в особливому інгредієнті.

Варто лише додати трохи газованої води Sprite в тісто для оладок, і вони вийдуть в 1 000 разів краще, ніж зазвичай. Більш пишні, більш вологі і пористі, ароматні.

Для тіста вам знадобиться:

- 0,5 ст. борошна

- 0,5 ч. л. розпушувача для тіста

- 0,5 ч. л. солі

- 120 г вершкового масла

- 0,5 ст. сметани

- 1 ст. Sprite

Спосіб приготування:

Для початку, змішайте борошно, розпушувач і сіль. Далі додаємо розтоплене масло, сметану і Sprite. Перемішайте всі інгредієнти, щоб вийшло м'яке, пухке тісто, що нагадує по консистенції сметани. При необхідності додайте ще трохи борошна.

Розігрійте олію на сковорідці і ложкою, змоченою у холодній воді, викладайте оладки.

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