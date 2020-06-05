Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які можуть розраховувати на солідний прибуток цього літа

За словами фахівця, унікальний шанс отримають чотири представники Зодіакального кола.

Овен

Літо дозволить реалізувати Овнам всі задуми, які накопичилися в минулому. Зірки зроблять все, щоб ви досягли бажаного успіху у фінансовій сфері.

Глоба впевнений, що вам надасться шанс отримати нову посаду або навіть змінити роботу. Водночас астролог радить Овнам не розслаблятися - для досягнення поставлених цілей вам належить докласти чимало зусиль.

Навіть якщо поки не бачите ніяких перспектив, намагайтеся з перших літніх днів вбирати нові знання. Головне зловити момент і не розгубитися.

Близнюки

Ще одним щасливчиком літа стали Близнюки, але в червні вас чекають деякі проблеми. Величезна кількість роботи просто звалиться вам на голову і вам доведеться трохи попотіти. Але ваша праця буде щедро винагороджений - або ваш начальник обдарує вас фінансово, або ж ви знайдете ідею для власної справи.

Лев



Цей зодіакальний представник витягнув свій щасливий білет, тому що Всесвіт буквально завалить вас унікальними можливостями збагатитися влітку.

Сильно не напружуючись, ви зможете істотно набити свій гаманець не докладаючи до цього максимум зусиль. Але не варто бути жадібним - Глоба радить зосередитися лише на одному напрямі або проекті. Спонтанні рішення також нашкодять фінансів Львів, так що намагайтеся підходити до справ з холодною головою і чистим розумом.

Стрілець



Фінансове везіння сколихне ваше життя вже в перший місяць літа. Глоба радить не лякатися всього нового, оскільки це буде передвісником ваших подальших успіхів.

У вас вийде проявити себе з кращого боку в складному проекті, що відкриє нові кар'єрні перспективи. Нова посада принесе більше свободи, грошей і простору для творчості і активності. Крім того, Глоба впевнений, що Стрільцям вдасться не тільки накопичити, але і позбутися несподіваних витрат.

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