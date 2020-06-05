Благородна історія сталася в Росії, на одному з місцевих ринків

Не рядовий випадок стався в одному з містечок Росії, простий чоловік, який прийшов на ринок за продуктами, побачив бабусю, яка продавала цуценя, чоловік купив собачку за 500 рублів, але після цього почалося найцікавіше…

Проходячи по рядах місцевого ринку, чоловік на ім'я Микола побачив бабусю, при погляді на яку в душі прокидалося почуття совісті і бажання про допомогу. Одягнена пенсіонерка була в дуже старі речі, на голові пошарпаний хустку… Біля її ніг лежали якісь речі, принесені з дому на продаж, а поруч стояла коробка. Микола зупинився і заглянув у неї, там лежав плямистий щеня. Передає Politeka.net з посиланням на SM News.

«Продається?» — запитав він у бабусі. «Так, синку, 500 рублів, бери, не пожалкуєш», — відповіла старенька.

Чоловік купив собаку, і вони вирушили додому. Малюк отримав кличку Рекс, протягом тижня він освоювався в новому будинку.

Після покупки, чоловік вирішив відвезти Рекса на перегляд до ветеринара.

Після візиту в клініку, Микола відправився прямо на ринок, він розшукав ту самою стареньку і доплатив їй ще 10 000 рублів. Бабуся з подивом запитала: «за що, синку?».

А він відповів: «це Вам на хліб, не потрібно більше тут стояти. У мене тільки одне питання: де ви взяли того плямистого цуценя?» І старенька відповіла, що він прибився до її будинку, прогодувати вона його не могла, тому вирішила продати. І цуценяті буде добре і їй зайва копійка…

Як виявилося, що чоловік повернувся з доплатою до бабусі з-за того, що ветеринар, оглянувши Рекса, сказав, що це зовсім не дворняжка, а щеня австралійської вівчарки.

А коштують вони від 20 до 55 тисяч рублів. Таку суму він не зміг дати бабусі, але і 500 рублів було мало за породисту собаку.

Раніше повідомлялося, що Скіф-тай-дон — це найменша порода кішок. Дорослі тварини назавжди залишаються крихітних розмірів — вони завжди схожі на тримісячних кошенят.

Вивели цю породу абсолютно випадково - після спарювання кішок тайської породи на світ з'явився незвичайний кошеня, який через деякий час не підростав. Після цього ростовчанка почала активно їх розводити.

Через кілька років ця порода була визнана фахівцями.

Від своїх тайських предків скіф-тай-дони успадкували лише забарвлення. Розмір дорослої особини просто шокує - доросла кішка важить всього лише 900 грамів, але бувають і винятки.

Незважаючи на таку мініатюрність, коти цієї породи досить сильні і любителі пограти.

Скіф-тай-дони чудово піддаються дресируванню і відрізняються особливою відданістю до господаря. Крім того, у них є особливість: їх хвіст може бути загнутий у спіраль, а задні лапи цих маленьких кішок трохи довше передніх.

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