На Івано-Франківщині вперше за багато років зацвіли смереки

Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікував у Facebook  ДП "Гринявське лісове господарство".


"Смереки "цвітуть" в цьому році рясно. Ми зможемо зварити багато варення з шишок і так званий сироп, корисним властивостям якого, немає кордонів", - йдеться у підписі до знімків.

Видовище дійсно зачаровує.

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А ще гуцули кажуть: «Коли смерека так добре цвіте - буде урожай на гриби."

Варто відзначити, що цвітіння смереки відбувається раз на 7-10 років, а тому цей випадок є дійсно унікальним.

Раніше мережі показали чудові  декоративні  рослини, які зацвіли в Одесі на початку травня.

Це рідкісне для Одеси рослина, яку висадили на алеї вздовж провулка Каркашадзе, колишній Цегляний.

На вид квітка нагадує дику гвоздику і троянду. Однак насправді рослина є однією з різновидів декоративного глоду.