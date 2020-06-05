Таке відбувається раз на 10 років!

На Івано-Франківщині вперше за багато років зацвіли смереки



Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікував у Facebook ДП "Гринявське лісове господарство".



"Смереки "цвітуть" в цьому році рясно. Ми зможемо зварити багато варення з шишок і так званий сироп, корисним властивостям якого, немає кордонів", - йдеться у підписі до знімків.

Видовище дійсно зачаровує.

А ще гуцули кажуть: «Коли смерека так добре цвіте - буде урожай на гриби."

Варто відзначити, що цвітіння смереки відбувається раз на 7-10 років, а тому цей випадок є дійсно унікальним.