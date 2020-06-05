На Івано-Франківщині вперше за багато років зацвіли смереки
Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікував у Facebook ДП "Гринявське лісове господарство".
"Смереки "цвітуть" в цьому році рясно. Ми зможемо зварити багато варення з шишок і так званий сироп, корисним властивостям якого, немає кордонів", - йдеться у підписі до знімків.
Видовище дійсно зачаровує.
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А ще гуцули кажуть: «Коли смерека так добре цвіте - буде урожай на гриби."
Варто відзначити, що цвітіння смереки відбувається раз на 7-10 років, а тому цей випадок є дійсно унікальним.
Це рідкісне для Одеси рослина, яку висадили на алеї вздовж провулка Каркашадзе, колишній Цегляний.
На вид квітка нагадує дику гвоздику і троянду. Однак насправді рослина є однією з різновидів декоративного глоду.
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