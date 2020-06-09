Налякані карантином українці кілька місяців пильно стежили за статистикою захворілих і померлих, абсолютно не думаючи про те, що можуть бути і гарні новини

А вони за це період були, причому такі, які дають привід українцям пишатися своєю країною і земляками. Кілька таких історій розповіла «Українська правда».

1. Гордість педагогіки

Так, двоє українських педагогів потрапили в топ-50 кращих у світі і претендують на премію Global Teacher Prize-2020. Наталія Гладких та Олександр Жук були серед 36 тисяч претендентів на цю премію по всьому світу, але потрапили в 50-ку щасливчиків.

Наталя – корекційний педагог, яка працює у столичній спецшколі для дітей з інвалідністю, керує інклюзивними проектами організації «Бачити серцем». Також вона є організатором інклюзивного табору «Космотабір – простір для всіх». Гладких в 2017 стала однією з п'яти кращих вчителів України.

Олександр Жук викладає інформатику в Запоріжжі і працює з дітьми з порушенням слуху. У 2018 році він став кращим вчителем України.

Влітку з топ-50 мають вибрати десятку кращих, а 12 жовтня в Лондоні оголосять переможця, який отримає мільйон доларів.

2. Прорив українських медиків

Під час карантину українські медики зробили справжній прорив. 1 квітня лікарі лікарні ОХМАТДИТ провели першу успішну пересадку кісткового мозку від нерідного донора однорічному Назару, у якого був важкий комбінований імунодефіцит.

Для того, щоб подарувати дитині шанс на життя, потрібен був донор, однак ніхто з родичів не підходив. Повністю сумісного знайшли тільки в Німеччині. 19-річний хлопець погодився передати 5% своїх стовбурових клітин для Назара. Однак світова пандемія коронавіруса поламала всі плани. Оскільки Україна заборонила пасажирські перевезення, пересадка опинилася під загрозою.

Тоді Роман Куц з фонду "Український реєстр донорів кісткового мозку", який повинен був привезти клітини звичайним пасажирським рейсом, цього зробити не міг. Дві людини пропонували свої приватні літаки, але в межах закритих кордонів у цьому не було сенсу. У підсумку 300 мілілітрів кісткового мозку у двох спеціальних пакетах погодилася привезти німецька компанія експрес-доставки DHL.

Від забору клітин в Німеччині до їх пересадки в Україні повинно було пройти не більше 72 годин. Все встигли. Операція з пересадки тривала в ОХМАТДИТі шість годин.

Після операції пройшло більше 60 днів, і донорський кістковий мозок добре приживається.

3. Унікальні гості

Цієї весни в Україну прилетіли рожеві фламінго, які є дуже рідкісними гостями в наших краях. За всю історію спостережень випадок їх гніздування українські орнітологи спостерігали тільки в 2017 році на Сиваші. Найбільш близькі до Україні місця проживання цих птахів – Туреччина, південь Франції та Іспанії, Казахстан, Азербайджан.

Першими екзотичних пернатих гостей помітили одесити на Каїрській затоці Тилігульського лиману. 2 травня очевидець виклав фотографію дорослих фламінго в мережу, де її і побачили працівники миколаївського ландшафтного парку «Тилігульский».

Коли вони виїхали на вказане на фото місце, птахів уже не застали. Орнітологи знайшли п'ять молодих птахів наступного дня - на озерах Тилігульского пересипу. Це перший візит фламінго до однойменного лиману в історії спостереження парку.

Як пояснив Олег Деркач, директор парку «Тилігульський», причин прильоту в Україну у птахів дві: зміна клімату, а також карантин, який зробив курортну зону Коблево безлюдною.

За приблизно 10 днів перебування птахів на лимані на них з'їхалися подивитися не тільки орнітологи і бердвотчери, але і звичайні люди.

Після Тилігульського лиману фламінго зафіксували ще в двох областях.

4. "Оскар інтернету"

У період карантину українське креативне агентство ISD Group отримало «Оскар інтернету». Саме так називають престижну премію Webby Awards. Це сталося 20 травня.

Цю нагороду вручають за кращі сайти, мережеві відеоролики, сервіси, рекламу і так далі.

Компанію українцям в числі переможців склали Google, HBO, National Geographics, а також Том Хенкс, Селін Діон, Грета Тунберг та інші відомі ресурси і люди.

ISD Group виграла в категорії Advertising, Media & PR: Machine Learning & Bots (реклама, медіа і піар: машинне навчання і боти) з проектом про вплив пропаганди на світогляд людини.

5. Перша жінка-воєнний водолаз

Ще одна історія – поява першої жінки-водолаза в Збройних Силах України. Нею стала 19-річна Катерина Нікітенко.

Як повідомляє «Українська правда», на службу у Військово-морських сили вона прийшла під час навчання в Ізмаїльському медичному училищі - стала фельдшером у водолазній школі, стежила за водолазними спусками.

«Я побачила, як інструкторсько-викладацький склад навчає курсантів. Мені захотілося поповнити ряди фахівців з водолазної справи. З першою групою працювала як фельдшер, а вже з другою групою, після отримання схвального рішення командування ВМС України, почалася моя водолазна підготовка», - розповідала дівчина.

Для отримання кваліфікації водолаза курсанти протягом місяця вивчають теорію і практикуються в басейні. Під водою за цей час Катерина провела майже 11 годин, занурювалася на глибину до 30 метрів. Навчився затримувати дихання під водою до 3 хвилин, за цей час може проплисти близько 50 метрів.

У подальшому Катерина планує пройти інструкторські курси і стати першою військовим інструктором-водолазом жіночої статі, а згодом - водолазною спеціалісткою з вищою військовою освітою.

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