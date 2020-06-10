Професіонали в області фен-шуй назвали 5 найсильніших домашніх рослин, які принесуть мир і благополуччя в сім'ї.

Ці кімнатні квіти зроблять будинок не тільки затишним, але і принесуть до нього багато хорошого — любов, добробут, мир і гармонію. Передає Politeka.net.

Вчення Фен-шуй називає ці квітки магнітом для любові і сімейного щастя:

№1 Спатіфіллум

Ще ці кімнатні квіти називають «жіночим щастям». І не просто так. Це рослина — номер один серед тих, хто найбільше притягує любов. Воно приносить щастя жінці. Якщо вона самотня, то скоро зустріне свою другу половинку, а якщо вона заміжня, то принесе гармонію в шлюбі.

№2 Узамбарская фіалка

Це чудотворне рослина. Його називають символом вічного кохання. Ця фіалка приносить щастя і благополуччя, щирі почуття на все життя і ніжність у відносинах.

№3 Аихризон

Ці кімнатні квіти називають «деревом любові». Притягує справжню любов, свіжість почуттів, м'якість відносин. Це найкращі ліки, якщо відносини в шлюбі вже охололи або стали буденними.

№4 Оксалис

Чудові кімнатні квіти, листочки яких нагадують формою серце. Ці рослини прийнято дарувати з нагоди якогось свята. Вони приносять успіх у всіх життєвих сферах і є символом удачі. Удача в коханні теж буде дуже потужною.

№5 Калатея

Ці кімнатні квіти дуже невибагливі, вони можуть жити до 4 років без догляду. Рослина символізує удачу в житті, приносить щастя і радість. Для сім'ї воно незамінне, так як зробить всіх домочадців щасливими, щасливими і допоможе кожному знайти гармонію віддушину в любові і відносинах.

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