Професіонали в області фен-шуй назвали 5 найсильніших домашніх рослин, які принесуть мир і благополуччя в сім'ї.
Ці кімнатні квіти зроблять будинок не тільки затишним, але і принесуть до нього багато хорошого — любов, добробут, мир і гармонію. Передає Politeka.net.
Вчення Фен-шуй називає ці квітки магнітом для любові і сімейного щастя:
№1 Спатіфіллум
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Ще ці кімнатні квіти називають «жіночим щастям». І не просто так. Це рослина — номер один серед тих, хто найбільше притягує любов. Воно приносить щастя жінці. Якщо вона самотня, то скоро зустріне свою другу половинку, а якщо вона заміжня, то принесе гармонію в шлюбі.
№2 Узамбарская фіалка
Це чудотворне рослина. Його називають символом вічного кохання. Ця фіалка приносить щастя і благополуччя, щирі почуття на все життя і ніжність у відносинах.
№3 Аихризон
Ці кімнатні квіти називають «деревом любові». Притягує справжню любов, свіжість почуттів, м'якість відносин. Це найкращі ліки, якщо відносини в шлюбі вже охололи або стали буденними.
№4 Оксалис
Чудові кімнатні квіти, листочки яких нагадують формою серце. Ці рослини прийнято дарувати з нагоди якогось свята. Вони приносять успіх у всіх життєвих сферах і є символом удачі. Удача в коханні теж буде дуже потужною.
№5 Калатея
Ці кімнатні квіти дуже невибагливі, вони можуть жити до 4 років без догляду. Рослина символізує удачу в житті, приносить щастя і радість. Для сім'ї воно незамінне, так як зробить всіх домочадців щасливими, щасливими і допоможе кожному знайти гармонію віддушину в любові і відносинах.
Раніше повідомлялося, що у мерії Харкова вирішили розщедритися на клумбу за сім мільйонів гривень.
Саме в таку суму обійдеться декоративна конструкція «Квітник» вагою 1600 кілограмів зі світлодіодами різних квітів, які зможуть створювати малюнки та відео, передає KHARKIV Today з посиланням на сайт державних закупівель ProZorro. Там вже опублікована тендерна документація СКП «Харківзеленбуду». Озвучена сума – 7013598 гривень.
Як розповіли на підприємстві, конструкція являє собою металевий каркас, який складається з окремих геометричних елементів з закріпленими на них керованими світловими приладами. Вона встановлюється на підготовлену ділянку землі на металевих опорних стійках і призначена для демонстрації динамічних і статичних світлових ефектів в темний час доби.
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