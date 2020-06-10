Тисячі користувачів соцмережі instagram отримали нового героя, ним став кіт-старий, відео з яким, набирає тисячі переглядів і лайків.

Про це передає Politeka.net з посиланням на відеоролик Instagram-співтоваристві kind_animals.

На відео видно, що дівчина тримає на долоні маленького красеня з дуже цікавим окрасом. Кошеня вже досить значних розмірів.

Видно, що на вушках малюка є так звані пензлика. Цілком можливо, що це дівчинка так як кошеня триколірний.

Незважаючи на те, що він ще зовсім маленький, кошеня схожий на сивого дідка.

"Малюк", - коротко підписали милий відеоролик в співтоваристві.

Всього за 3 години відео встигло зібрати більше 7 тисяч переглядів. У кошеняти є всі шанси стати зіркою інтернету.

Наголошується, що цей милий кошеня відноситься до породи Мейн-кун. Ці коти відрізняються своїми великими розмірами, доросла особина може досягати 10 кілограм (самець) і 6 кг (самка), 30–40 см в холці, 1 м в довжину.

Раніше повідомлялося, що не рядовий випадок стався в одному з містечок Росії, простий чоловік, який прийшов на ринок за продуктами, побачив бабусю, яка продавала цуценя, чоловік купив собачку за 500 рублів, але після цього почалося найцікавіше…

Чоловік купив собаку, і вони вирушили додому. Малюк отримав кличку Рекс, протягом тижня він освоювався в новому будинку.

Як виявилося, що чоловік повернувся з доплатою до бабусі з-за того, що ветеринар, оглянувши Рекса, сказав, що це зовсім не дворняжка, а щеня австралійської вівчарки.

А коштують вони від 20 до 55 тисяч рублів. Таку суму він не зміг дати бабусі, але і 500 рублів було мало за породисту собаку.

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