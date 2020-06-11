Астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодіаку, яких чекає надзвичайне везіння цього літа

Кардинально змінити життя зможуть чотири представники Зодіакального кола.

Лев

Астролог впевнена, що Левам вдасться значно поліпшити свої позиції на роботі і в особистому житті. За її словами, у вас вже було досить багато шансів, але ваше небажання працювати в команді і йти на поступки тільки гальмує вас.

Вам необхідно буде переступити через себе, але нагорода за це буде стояти. Удача супроводжує вас у всіх починаннях, але Глоба радить не заводити зайвих ворогів, щоб досягти бажаного успіху.

Скорпіон

Для представників цього знака Зодіаку почнеться не менш вдалий період. Три літні місяці стануть для вас найкращими в цьому році. У вас з'явиться маса можливостей значно поліпшити своє життя і головним помічників у цьому стане інтуїція. Завдяки їй ви зможете з легкістю обскакати конкурентів на роботі. Глоба закликає відкинути всі сумніви і не втратити унікальний шанс.

Водолій

Літо нарешті поверне вам шанс взяти контроль над власним життям. Глоба запевняє, що Водолії зможуть розраховувати на робочий прорив, який покращить ваше фінансове становище.

Риби

Хоч Риби і постануть перед труднощами на початку літа, але далі вас чекає прекрасний час. Ви повинні підійти до всіх справах з максимальною відповідальністю і тільки тоді відчуєте, як ваше життя змінюється на краще. У підсумку ви оберете фундамент успішного майбутнього.

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