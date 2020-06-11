Українські історики опублікували раритетні знімки українських жінок, які були зроблені на початку минулого століття.

Ці знімки в черговий раз доводять, що українки - одні з найкрасивіших жінок планети! Передає Politeka.net.

Нижче ми показані фото українських жінок і дівчат, зроблені в кінці 19 - початку 20 століття.

Українки на початку 20-го століття:

Раніше ми повідомляли, що СРСР жив при тотальному дефіциті політичних, економічних і соціальних свобод

Як передає Politeka.net, про історичний факт нагадав історик і політолог Віктор Таран на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, людям, які нудьгують і вихваляють життя в СРСР потрібно знати про події 1962 року в місті Новочеркаську.

"Величезна країна дійшла до того, що не було навіть хліба, Хрущов довго терзаючи себе, зважився на закупівлю зерна за кордоном. 30 травня 1962 року в СРСР було підвищення роздрібні ціни на м'ясо та м'ясні продукти в середньому на 30% і на масло і масло – на 25%. Одночасно на заводах з 1 червня підвищили норми виробітку, що призвело до зниження реальної заробітної плати. В знак протесту 1 червня робочі Новочеркаського електровозобудівного заводу оголосили страйк", - пише історик.

А вже 2 червня Москва ввела в місто армію, яка придушила протести робітників ціною десятків життів.

"У багатьох може виникнути питання – навіщо нагадав ці події і причому тут Україна? Все просто – кожен раз, коли вам розповідають, що Україна прекрасно жила при «совку», нагадуйте людям про тотальному дефіциті політичних, економічних і соціальних свободи у часи СРСР", - зазначив він.