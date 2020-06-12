Собаки - це не тільки кращі друзі людини, але і справжні захисники. Нехай хоч хтось спробує вас образити у присутності вашого улюбленця – кривдник відразу ж нарветься на агресію вашої собаки.
Добірка самих вірних і сильних домашніх вихованців, передає Politeka.net з посиланням на Clutch.
Тибетський мастиф
Тварини цієї породи постають великими і могутніми. Мастиф дуже злий і агресивний песик за зовнішнім виглядом, але всередині таїться миле створіння. Вони дуже віддані родині.
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Німецька вівчарка
Вірні захисники, які готові завжди вас захистити. На самому делі собаки цієї породи дуже доброзичливі і довірливі.
Доберман
Від цих худорлявих, але таких м'язистих і накачаних красенів дух захоплює в мить. Їх довгим і масивних лапах можуть позаздрити інші породисті собаки і навіть люди-спортсмени.
Чинук
Длинношерстые великі охоронці з доброю душею. Для них немає нездійсненних завдань. Вони не знають, що таке агресія, тому що чинуки є найбільш врівноваженими псами.
Кулі
Стародавня порода вівчарок з дуже цікавим і цікавим зовнішнім виглядом. Замість пухнастої шерсті у собак ростуть густі дреди. Це невеликі доги, але дуже енергійні та активні.
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Про це на сторінках соцмереж повідомила місцева мешканка Олеся Харитонова, передає Politeka.net.
Вона стверджує, що садистом є чоловік років 55-60, який їздить на велосипеді і розкидає отруту в районі 11-го автокооперативу на вулиці Транспортників. Тварини вмирають у страшних муках.
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