Собаки - це не тільки кращі друзі людини, але і справжні захисники. Нехай хоч хтось спробує вас образити у присутності вашого улюбленця – кривдник відразу ж нарветься на агресію вашої собаки.

Добірка самих вірних і сильних домашніх вихованців, передає Politeka.net з посиланням на Clutch.

Тибетський мастиф

Тварини цієї породи постають великими і могутніми. Мастиф дуже злий і агресивний песик за зовнішнім виглядом, але всередині таїться миле створіння. Вони дуже віддані родині.

Німецька вівчарка

Вірні захисники, які готові завжди вас захистити. На самому делі собаки цієї породи дуже доброзичливі і довірливі.

Доберман

Від цих худорлявих, але таких м'язистих і накачаних красенів дух захоплює в мить. Їх довгим і масивних лапах можуть позаздрити інші породисті собаки і навіть люди-спортсмени.

Чинук

Длинношерстые великі охоронці з доброю душею. Для них немає нездійсненних завдань. Вони не знають, що таке агресія, тому що чинуки є найбільш врівноваженими псами.

Кулі

Стародавня порода вівчарок з дуже цікавим і цікавим зовнішнім виглядом. Замість пухнастої шерсті у собак ростуть густі дреди. Це невеликі доги, але дуже енергійні та активні.

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Бідна тварина було прив'язане на ланцюгу на території покинутої ферми в Біляївському районі.

Собаку залишили без їжі і води, в жахливих умовах, зовсім одну. Її врятували від вірної загибелі волонтери і зараз вона перебуває у ветеринарній клініці Одеси.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області активізувався догхантер, який масово труїть собак.

Про це на сторінках соцмереж повідомила місцева мешканка Олеся Харитонова, передає Politeka.net.

Вона стверджує, що садистом є чоловік років 55-60, який їздить на велосипеді і розкидає отруту в районі 11-го автокооперативу на вулиці Транспортників. Тварини вмирають у страшних муках.

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