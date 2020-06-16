Жінка року зіткнулася з нерозумінням родичів з-за свого бажання відправиться в подорож



Слова автора даної історії наводить "Цикавопро".



"Моя знайома Олена розповіла про те, що її мама на старості років вирішила кинути свою нудне життя, здала 3-кімнатну квартиру, а сама поїхала подорожувати. Зараз в Абхазії живе, але скоро збирається до Туреччини, а потім до Болгарії", - почала свою розповідь жінка.

За її словами, тоді мати її знайомої зіткнулася з нерозумінням з боку затя.

"У такому віці вже можна подорожувати. Нема чого їздити і сім'ю нашу ганьбити", - говорив він.

Такої думки дотримувалася і свекруха:

"В такому віці потрібно не про себе думати, а про дітей і внуків. Петро кожен день мені про це говорить. Йому кредит за машину треба платити, а мати замість того, щоб допомогти моря поїхала", - обурювалася вона.

Дочка цієї жінки і сама вже подумувала над тим, то мама буде допомагати їм з кредитом.

"Чогось Олена вважає, що всі повинні співчувати їй у цій ситуації і так і є! Чому в нашій країні склалася така думка, що пенсіонери повинні закинути своє життя і повністю віддатися дітям і онукам? Чомусь всі думають, що в старшому віці людям не треба вже нічого, все одно скоро помирати", - дивується оповідачка.



У приклад вона наводить ще одну історію, яка закінчилася більш ніж щасливо.

"А я думаю, що жінка з такою шаленою енергією скоро знову заміж вийде. Я вже одну таку історію знаю. Вийшла жінка на пенсію, побавитися з онуком місяць-два, а потім рвонула в Стамбул і вийшла там заміж. Тоді всі намагалися відрадити її, навіть влаштовували скандали, а вона все одно поїхала. Зараз живе у великому будинку, ні в чому собі не відмовляє. А от родичам так і не судилося побачити її розкішне життя, тому що самі відносини зіпсували", - зазначила жінка.

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