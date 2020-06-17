Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким пощастить у другій половині червня



За словами спеціаліст, удача буде супроводжувати на кожному кроці чотирьох представників Зодіакального кола.

Телець

Для вас астролог обіцяє період справжнього щастя, адже фортуна буде прихильною до вас у всіх сферах життя. Глоба запевняє, що насамперед Тельцям пощастить на роботі: ви зможете розраховувати на непогану пропозицію, яку не можна упустити. Зміни на краще настануть у вас і в особистому житті. Самотні Тельці зможуть зустріти свою другу половинку, яку вони так довго шукали, а вже сімейним астролог обіцяє ідилію у відносинах.

Близнюки

А ось представників цього знака Зодіаку чекає справжній рай в сімейних відносинах. Червень стане кращим місяцем в році для того, щоб налагодити справи на особистому фронті. Глоба радить не поспішати з висновками і приймати рішення тільки зваживши всі "за" і "проти". Тільки тоді ваша майбутня сімейне життя буде приречена на успіх.

Ваги



Друга половина першого місяця літа принесе Терезам умиротворення. Ви нарешті зможете забути про проблеми і подумати про своє майбутнє.



У вас з'явиться сміливість на роботі, якої так не вистачало до цього, що й стане запорукою вашого успіху.

Скорпіон

Скорпіони в червні отримають розташування оточуючих, що призведе до поліпшення вашого життя. Глоба впевнений, що переглянувши свій погляд на життя ви зможете забезпечити своє майбутнє.

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