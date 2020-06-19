Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким кільцеподібне сонячне затемнення 21 червня обіцяє удачу

Хоч багато астрологів і попереджають про небезпеки, які стоять за затемненням, але Глоба запевняє - чотирьом представникам Зодіакального кола боятися не варто.

Лев

21 червня стане особливим днем Левів Ви відчуєте прилив енергії, який не вичерпається до кінця цього дня. Глоба впевнений, що це дозволить вам зміцнити свою позицію на роботі, але радить покладатися виключно на себе. Робота в команді лише зашкодить майбутньому Левів.

Терези

Сонячне затемнення також значно позначиться на життя представників цього знака Зодіаку. Будь-яке ваше бажання або прагнення буде приречене на успіх. Глоба попереджає, що лише найактивнішим буде супроводжувати удача, так що не пропустіть наданий шанс.

Стрілець



Для вас Глоба пророкує максимально вдалий день 21 червня, який в підсумку вплине на вашу подальшу долю. Стрільці будуть розташовувати до себе оточуючих, що й стане запорукою успіху в роботі і особистому житті.

З цього дня у вас почнеться нове життя, яка буде сповнена цікавих подій і зустрічей.



Водолій

На представників цього знака Зодіаку чекає максимально сприятливий період. Всесвіт зробить все для того, щоб ви значно покращили своє життя. Глоба вважає, що вам необхідно відкинути всі сумніви й активно діяти у всіх сферах життя. Разом ви опинитеся на висоті, а ваш гаманець значно збільшиться в розмірах.

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