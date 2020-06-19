А ви вже вибиралися по гриби?

В Україні набирає обертів грибний сезон

Як передає Politeka.net, знімками трофеїв тихого полювання поділилися користувачі мережі.

Весняні заливні дощі, які встигли вже всім набриднути, ніби вибачаючись, дали можливість українця вийти в ліс і насолодитися збором грибів.

На зміну опадів пройшла сонячна погода і українські ліси просто заполонили гриби. Користувачі мережі вже почали виставляти на загальний огляд результати своєї праці.

Наприклад, Леся Берізка похвалилася непоганим ранковим "уловом" у Києво-Святошинському районі столиці.

Сергій Качанов навіть не зміг стримати емоцій, показуючи результат походу в ліс.

Карпатські ліси також не пасуть задніх - свою здобич показав Юрій Соломченко.

Раніше, відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом курки з грибами.

Спершу потрібно налити оливкової олії на сковорідку, після чого додати туди цибулю шалот. туди Далі потрібно додати гриби. Через кілька хвилин туди необхідно додати шпинат, який спершу потрібно підготувати (обрізати хвостики), а також Моцарелу. Це все складаємо в контейнер, щоб начинка охолола.

Готуємо філе, роблячи на ньому глибокий надріз. Туди кладемо начинку, починаючи зі шпинату. Це все необхідно «закрити» за допомогою бамбукової палички. Далі її потрібно посолити і поперчити.

Після цього її потрібно відправити на гриль до появи хрусткої скоринки.

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