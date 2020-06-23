43 роки подружжя з Нігерії чекали того дня, коли стануть батьками

В Університетській лікарні Лагоса на світ з'явилася двійня – хлопчик і дівчинка, матері яких, Маргарет Аденуга 68 років, а її чоловікові Ноа – 70. Про цю дивовижню історію повідомляє Daily Mail.

За інформацією журналістів, діти народилися 14 квітня на 37-му тижні вагітності в результаті ЕКЗ. Перш, ніж стати батьками, подружжя пройшло через три невдалі процедури екстракорпорального запліднення і 43 роки очікування поповнення в сімействі.

Як розповів журналістам новоспечений батько, ще в 1996 році йому приснився сон про те, що вони з дружиною таки стануть батьками, і народження дітей зробить їх відомими на весь світ.

Діти з'явилися на світ шляхом кесаревого розтину. За словами співробітників госпіталю, процедуру ЕКО жінці зробили в іншій клініці, а вони тільки вели спостереження за вагітністю і прийняли пологи. Цей випадок – унікальний в історії їхнього медзакладу.

Лікар Адейемі Окуново, який вів Маргарет, назвав народження цих малюків «дивом», але додав, що пара дуже ризикнула, зважившись на вагітність у такому віці.

Британські фахівці відзначають, що шанси на вагітність після ЕКЗ для жінок молодших 35 років становлять близько 30 відсотків, а після 45 років – всього два відсотки.

Зараз мама і діти почувають себе чудово.

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Нагадаємо, унікальна дитина народилася у розпал пандемії.

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