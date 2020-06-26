Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекають проблеми в липні



Всього фахівці виділили трьох невдах другого місяця літа.

Овен

Для народжених під цим знаком Зодіаку липня обіцяти безліч проблем. Вже з перших днів місяця ви відчуєте занепад сил. Астрологи попереджають, що вам краще уникати необдуманих дій у цей період. Овни можуть завести нових недоброзичливців і нажити собі нових проблем. Головне пережити перші тижні липня - тоді все піде на поправку.



Лев

Початок другого місяця літа буде не менш гидким і у Левів. Астрологи запевняють, що найбільш несприятливими днями стане для вас перший тиждень і останні два дні місяця. Фахівці настійно рекомендують не приймати серйозних рішень в ці дні. В іншому ж для вас липень складеться досить вдало, а завдяки витримці і холодній голові ви зможете значно поліпшити своє життя.

Діва

У представників цього знака Зодіаку все буде йти шкереберть протягом усього місяця. Астрологи попереджають, що невдачі наздоженуть вас практично у всіх сферах життя: від зривів планів на роботі, до труднощів з фінансами. Водночас фахівці впевнені, що впорається з усім навалив Дівам допоможе відпочинок і обережність. Вам належить підходити до кожного питання максимально зосереджено, і тільки тоді ви зможете уникнути провалу.

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