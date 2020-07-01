В 2020 році жителів планети чекає ще кілька катастроф

Як повідомляє Politeka.net, про це попередила відомий астролог Василина Володіна.

За її словами, 2020 рік видався багатий на рідкісні космічні явища, які можна умовно назвати затемненнями. Астролог впевнена, що одне з них спровокувало спалах китайського вірусу і світову епідемію.

"Затемнення завжди розгортають звичний хід подій (як громадських, так і особистих) неочікуваним чином. Змітають і руйнують наші плани", - зазначила Василина Володіна.

Три з п'яти осей катастроф в цьому році Земля вже пройшла, але ще дві чекають нас у найближчому майбутньому, а саме з 31 серпня по 4 вересня і з 30 листопада по 4 лютого. Як попереджає астролог, вони принесуть резонансні події, які сильно змінять життя всіх людей.

найсильніші потрясіння чекають народжених під знаком Марса. Для них 2020 рік стане особливо складним через велику кількість конфліктів, травм і викликів, які можуть забрати найцінніше. Василина Володіна радить таким людям проявляти максимальну обережність у будь-якому занятті, а особливо - у спорті. Не зайвим буде застрахуватися.

За словами астролога, коридор затемнень можна використовувати і в свою користь. Це хороший момент, щоб повернутися до невдалим раніше планами і кардинально змінити своє життя на краще.

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