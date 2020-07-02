Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких чекають доленосні події в липні

За словами фахівця, чотирьом представникам Зодіакального кола потрібно бути готовими до змін.

Рак



Глоба запевняє, що для Раків липень стане вирішальним місяцем не тільки в цьому році, але, можливо, і в усьому житті. У вас з'явиться шанс позбутися від усього зайвого, що заважає досягти успіху. Прихильність Всесвіту ви не відчуєте відразу - початок місяця змусить вас трохи понервувати, але після ви будете просто приречені на успіх. Глоба радить Ракам позбутися від страху та переживань, адже лише вони стануть перешкодою на шляху до бажаного.

Лев

Зміни в життя представників цього знака Зодіаку прийдуть несподівано. Перш за все ви помітите, як змінюється ваше оточення - непотрібні вам люди поступово пропадуть, а на їх місце прийдуть особистості, які зможуть позитивно вплинути на ваше майбутнє. Глоба попереджає, що головною подія чекає вас в кінці першого тижня липня. Зустріч з новою людиною може назавжди перевернути вашу, а зміни будуть виключно в кращу сторону.

Стрілець

Народжених під цим знаком Зодіаку Всесвіт просто засипле перспективними пропозиціями. Глоба закликає ні в якому разі не упустити момент і хапатися за надані можливості. Ваші рішення можуть вплинути на майбутнє в роботі і фінансове становище.

Водолій

Водолії отримають унікальний шанс у липні змінити своє життя. Завдяки інтуїції ви зможете не упустити той момент, який зможе позитивно позначитися на вашому майбутньому. Глоба радить повністю покластися на внутрішнє чуття.

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