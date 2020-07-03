Астрологи попередили деякі знаки Зодіаку, що їм потрібно уважніше поставитися до свого здоров'я

Гороскоп на липень 2020 повідає про трьох знаків Зодіаку, здоров'я яких опиниться під загрозою на початку літа - починаючи від депресії і закінчуючи ризиком отримати травму. Астрологи підказали, кому потрібно берегти своє тіло і розум у перший місяць літа.

Овен

Липень для багатьох представників цього знака ризикує стати місяцем головних болів та напруги. Через конфліктні і спірні ситуації на роботі і в сім'ї може підскочити артеріальний тиск. У липневу спеку це особливо небезпечно.



Щоб не сталося чогось поганого, астрологи радять поменше нервувати і попити легкі заспокійливі чаї.

Раки

Людям, народженим в цьому знаку Зодіаку, в липні бажано дотримуватися правильного харчування - ніякого фастфуду, напівфабрикатів, чіпсів та іншої шкідливої їжі. Вітаються дієтичне м'ясо, овочі, фрукти, ягоди. Готувати бажано на пару або запікати страви.



Адже ці знаки Зодіаку ризикують саме в липні заробити виразку шлунка або проблеми з кишечником.

Козероги

Здоров'я Козерогів у перший місяць літа може похитнутися. Старі травми нагадають про себе. Астрологи радить уникати зайвих фізичних навантажень аж до того, як ви позбудетеся від медичних проблем. При цьому небесні світила будуть прихильні Козерогам у фінансовій сфері, можливе отримання додаткового прибутку.

Нагадаємо, що названі знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.

Як повідомляла Politeka, астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає непростий липень.



