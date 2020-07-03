Якщо пропустити це явище зараз, побачити його більше не вийде
В ніч на 4 липня жителі України зможуть спостерігати за рідкісним небесним явищем під назвою Парад планет. Цим терміном в астрології називають те, коли всі планети Сонячної системи шикуються в ряд на одній ділянці неба по відношенню до спостерігачів з Землі.
В цей раз, як повідомляють вчені, парад буде повним, ще його називають великим. Це явище, коли з одного боку від Сонця шикуються відразу всі планети. Таке відбувається приблизно раз в 170 років!
Спостерігати за унікальною подією можна буде навіть без телескопа. Правда, деякі планети побачити не вийде, наприклад, Уран і Нептун, так як вони розташовані дуже далеко від Землі, і Меркурій, який наближений до Сонця.
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А ось Юпітер і Сатурн будуть чітко помітні навіть без спеціальної техніки – вони з'являться на небі вже сьогодні о 22.00. Наступними на «парад» вийдуть Марс (приблизно в годину ночі) і Венера (близько 3.00).
Хоч інші планетні паради – міні (3 планети), парад малих планет (4 планети), великий (5 планет) – відбуваються досить часто, явище, яке жителям Землі вдасться спостерігати вже сьогодні вночі, називають дійсно унікальним.
Справа в тому, що в цей день всі планети Сонячної системи — Марс, Юпітер, Сатурн, Земля, Венера, Меркурій, Уран, Нептун і навіть «карлик» Плутон — стануть майже в ідеально рівну лінію. Останній раз такий Парад планет був у 1982 році, а наступний, як вважають астрологи, відбудеться не раніше 2161 року.
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