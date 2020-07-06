Для тих, хто мріє про хаскі, але живе в квартирі

Хаскі - одна з найпопулярніших порід собак, однак мало хто знає, що ці дивовижні створіння мають дуже схожих, але більш "компактних" родичів

Про це, як передає Politeka, повідомляє видання Clutch.

Хаскі відрізняються надзdичайною вродою, спокійним та доброзичливим характером і вражаючими розумовими здібностями. Багато людей мріють саме про такого вихованця, але тримати хаскі в квартирі - досить складно. Хаскі дуже активні, життєрадісні, грайливі, і саме тому вимагають багато уваги, багато місця і частих прогулянок.

В сучасних темпах життя далеко не всі можуть собі дозволити приділяти стільки часу та уваги своєму вихованцю, тому пропонуємо ознайомитись із "альтернативним варіантом" породи.

Виявляється, існує "квартирний" міні-варіант хаскі - це дивовижна нова порода собак, яка називається аляскинський клі-кай.

Аляскинський клі-кай: особливості дивовижної породи

Собаки цієї породи з'явилися випадково. Якось раз до американської заводчиці Лінде Спарлін в руки потрапив аномально маленький песик породи сибірський хаскі. Зазвичай дорослі хаскі мають вагу від 15 до 25 кілограмів, а цей собака важив всього 8 кілограмів. Це пояснюється тим, що відбулася природна мутація, через що хаскі залишився карликовим.

З того моменту заводчиця почала працювати над розведенням породи собак міні-хаскі, яких, до речі, і досі часом саме так і називають.

Клі-кай схожі на хаскі не тільки своєю зовнішністю, але і характером, однак і він набув більш "квартирні" риси. Ці собаки спокійні, потішні, доброзичливі, але не настільки активні і гучні, як хаскі. Вони більш урівноважені, поступливі, і прекрасно слухаються господаря.

Максимальна вага клі-кая - 10 кілограмів, зріст - до 42 сантиметрів.

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