Спорудження віком сім тисяч років

Польські археологы виявили таємничу і не відому раніше давню систему ровів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Діалоги.

З висоти вони виглядали як одне зображення схоже на геоглиф.

Рови виявили завдяки картам Google Maps і Google Earth. Після розкопок археологи зробили висновок, що об'єкти віком сім тисяч років.

Подібного ще не знаходили на території Польщі, але схожі споруди збереглися в інших європейських країнах: Угорщині, Чехії та Словаччині.





Сама споруда схоже на вириті траншеї у формі овалів навколо центру, в деяких місцях збереглися земляні «містки».

Ширина ровів становила три метри, а глибина - два. Діаметр найбільшого становить 85 метрів. Ймовірно, стародавні племена будували їх з допомогою кістяних інструментів, що вимагало великих зусиль і часу. Археологи розповіли, що розкопки в глинистому ґрунті йшли нелегко навіть з сучасним обладнанням.

За словами фахівців, ці споруди носили ритуальний характер. Але поки невідомо, які обряди там проводилися. Також на місці розкопок знайшли деревне вугілля, який вказує на те, що всередині могли стояти будівлі, які пізніше згоріли.

Раніше повідомлялося, що археологи провели розкопки на місці древнього храму і наткнулися на вражаючу знахідку.

Розкопки проходили з дозволу влади і суду в Індії на місці стародавнього храму Раджанмабхуми в місті Айодх'ї. Це місце вважається рідним для індуїстського бога Рами.

У результаті вчені знайшли багато цінних стародавніх артефактів, і залишки святилища.

Нагадаємо, вчені натрапили на чорний саркофаг із загадковою головою.

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