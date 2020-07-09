Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зможуть розбагатіти в середині літа
Всього фахівці виділи чотирьох грошових щасливчиків, передає Slovofraza.
Скорпіон
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У представників цього знаку починається дуже важливий період у фінансовому плані. Починаючи з середини липня ви отримаєте шанс збагатиться, але для цього потрібно буде проявити нову тактику. Астрологи рекомендують не бути занадто наполегливим у своїх бажаннях, а підходити до кожного питання з максимальною обережністю. Проявивши спокій Скорпіони знайдуть впливових знайомих, що й стане запорукою вашого фінансового успіху.
Стрілець
Всесвіт буде вподобу вам не тільки з грошима, але і в інших справах. Стрільцям для збагачення не потрібно навіть напружуватися - раптовий прибуток буквально впаде вам на голову. Ви отримаєте декілька пропозицій, від яких не можна буде відмовитися. Астрологи попереджають, що не варто намагатися реалізовувати їх всі - візьміться тільки за найперспективніші.
Козеріг
Народженим під цим знаком Зодіаку доля піднесе справжній подарунок. Вам чекає, можливо, найбільш вигідна угода у житті. Фахівці радять Козерогам докласти максимум зусиль, щоб все вийшло. У підсумку ви зможете розраховувати на солідний прибуток і навіть нову посаду.
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