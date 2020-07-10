Астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодіаку, яких чекають труднощі до кінця літа

Всього спеціаліст виділила чотирьох представників Зодіакального кола, для яких літні місяці будуть справжнім випробуванням.

Телець

Три місяці літа видадуться для вас не з легких. Астролог пророкує вам справжню смугу випробувань з проблем і негараздів. Проблеми чекають на вас як на роботі, так і в особистому житті. Тельці втратять підтримки зірок і у фінансовій сфері. Глоба запевняє, що літо 2020 найгірший час для вкладень в нові проекти і взагалі, будь-яких фінансових угод вам варто уникати. Вже на початку осені Тільці зможуть відчути послаблення, так що не сумуйте.

Лев

Глоба радить представникам цього знаку Зодіаку не розслаблятися влітку. Відклавши всі справи і відправившись на відпочинок ви можете багато втратити на роботі. Літні місяці можуть здатися вам справжнім пеклом, але випробування надані долею лише зміцнять і так сильний характер Львів. Якщо ви не опустите руки і зустрінете всі проблеми у всеозброєнні, то вже під кінець літа буде видно позитивний результат.

Терези

Ще одними невдахами літа стануть народжені під знаком Терези. Глоба попереджає, що буквально на кожному кроці вас будуть чекати неприємності. Будьте пильні на роботі і в особистому житті - саме в цих сферах вас чекають неприємні сюрпризи. У підсумку проблематичне літо допоможе вам очиститися і почати нове життя.

Козеріг

Літо перевірить на міцність і Козерогів. У вас починається період, який змусить повністю змінити погляд на життя. Глоба радить прийняти всі випробування як належне, оскільки подолавши їх ви вийдете на зовсім новий рівень життя.

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