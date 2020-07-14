Про таке вони могли лише мріяти

Астрологи назвали знаки зодіакального кола, яким дуже пощастить у серпні

Серпень обіцяє успіх і натхнення більшості знакам Зодіаку. Місяць може принести цікаві зустрічі та масу позитивних подій, однак важливо контролювати емоції і в деяких випадках виявляти додаткову обережність.

Астрологи дали поради і підказали, кому варто бути пильними, а кому можна сміливо планувати важливі справи.

Телець

У перші дні серпня Телець зможе виграти пристойну грошову суму. Щоб отримані гроші принесли удачу, не варто намагатися обійти систему оподаткування. А також краще віддати деяку їх частину на благодійність та допомогу незаможним.

Невірним буде вважати, що Тельцю гроші дістаються просто так. Він – трудяга, який докладає чималі зусилля для свого збагачення і благополуччя.

Рак

Середина серпня підведе цей знак Зодіаку до якогось розіграшу, який не варто ігнорувати. Весь секрет у тому, що виграна річ стане джерелом грошей і доходу.

Це буде або дуже вигідний продаж, або оренда. Отримані гроші можна пустити на створення «фундаменту» для своєї справи. Тому не варто відвертатися від розіграшів речей, якщо астрологи пообіцяли гроші: іноді все не так просто і просто.

Діва