Під час ремонтних робіт археологів чекала несподівана знахідка
У Мексиці археологи виявили руїни загубленого стародавнього міста, причому знахідка була випадковою і несподіваною, оскільки виявився місто під час ремонтних робіт на площі Конституції. Про це повідомляє BBC News, передає Politeka.net.
У Мексиці, в столиці держави Мехіко, влада довгий час планували ремонт в центрі міста - на площі Конституції. Нарешті, в травні 2020 року ремонт було розпочато і тривав два місяці. Однак, в один із днів робітники натрапили на несподівану знахідку - базальтові плити, яким на вигляд було близько 500 років.
У підсумку, на місце викликали археологічну комісію, до якої приєдналися фахівці-історики університету Мехіко, які почали розкопки на місці виявлення плит. З'ясувалося, що базальтові плити були частиною відкритого простору палацу ацтекського правителя Ашаякатля, який прийшов до влади в 1469 році, правил 12 років і став батьком Монтесуми II, останнього імператора ацтеків.
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Цивілізація корінних жителів Мексики, як відомо, впала в 15-16 століттях під напором іспанців - конкістадорів, які прийшли завойовувати землю Америки. Палац колишнього правителя Мексики став домівкою для іспанського завойовника, короля Кортеса. Кортес прибув до Мексики в 1518 році, а потім його війська пішли на облогу Теночтітлана - столиці древньої цивілізації. Через три роки конфлікти, столиця була зруйнована.
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