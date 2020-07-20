Кінологи назвали породи собак, які стануть ідеальним компаньйоном

Міжнародна кінологічна асоціація назвала породи собак, які визнані у світі найслухнянішими. Вони демонструють розвинену соціальну поведінку, можуть стати найкращим другом для людини і легко піддаються дресурі, швидко засвоюють команди і навички соціальної взаємодії з людьми.

Оцінювати інтелектуальні можливості собаки складно, однак, неважким тестом для домашніх тварин служить їх здатність запам'ятовувати і виконувати команди господаря. Які породи найдружелюбніші і найслухняніші, ви дізнаєтеся у статті Politeka.net.

Коллі

Коллі - собака з дуже добрим і відкритим характером, це найкращий друг дітей і розумний компаньйон для будь-якої людини. Що стосується допомоги людині, тут коллі немає рівних. У сучасному суспільстві, допомога тварини вже давно не зводиться тільки до випасу худоби або охорони ділянки від дрібних хижаків.

Їх м'який, доброзичливий характер дозволяє їм гармонійно вливатися в будь-яку сім'ю, висловлюючи велику відданість і відчуваючи внутрішній стан господарів. Багато в чому, вони мають і психологічну допомогу, так як завжди готові підтримати своєю любов'ю і теплотою в скрутну хвилину. Незважаючи на те, що це далеко але не бійцівська собака, вона буде захищати господаря або його дитину з самовідданістю.

Леонбергер

Леонбергер володіє прекрасним характером і відмінними здібностями до навчання. Завдяки цьому з них виходять чудові сторожи, рятувальники, поводирі і сімейні домашні вихованці. Серед найцінніших якостей породи: врівноваженість і спокій; дружелюбність по відношенню до людей і інших домашніх тварин; послух; недовіра і настороженість по відношенню до чужих людей; безстрашність і відданість.

До дітей леонбергер ставиться з любов'ю і турботою. Він ніколи не образить дитину, як із своєї родини, так і з чужої. На його піклування можна сміливо залишати дітей, пес із задоволенням буде грати з ними і разом з тим оберігати.

Шелті

Шелті дуже веселі, рухливі, грайливі і в той же час інтелігентні і не нав'язливі - якщо господар не налаштований до ігор і забав, вони відійдуть в сторону, не стануть заважати, а дочекаються коли у коханого власника знайдеться хвилинка, щоб звернути на них увагу. Шелті підійдуть будь-якій сім'ї - утримати їх на прогулянках можуть і діти, і літні люди, вони підлаштуються під будь-який розпорядок будинку, в якому живуть.

Єдине, що шелті переносять погано - це самотність, вони дуже прив'язуються до людей і сумують без їх присутності в будинку.

Бордер-коллі

Бордер-коллі – наглядові добродушні трудяги з надзвичайно миролюбним характером. Безцільним лежанням на килимку англійські вівчарки завжди вважатимуть за краще виконання якогось відповідального доручення або інтенсивне тренування на свіжому повітрі. Робота для цих собак не рутина, а сенс життя, тому не варто намагатися переробити енергійного бордера в «диванного городянина».

Бордер-коллі не вважаються агресивними собаками, але певна недовіра до незнайомців тварини все ж відчувають.

Німецька вівчарка

У собаки добре розвинений інстинкт захисту своїх близьких. Ці собаки добре ладнають з дітьми та іншими тваринами, за умови, що перше знайомство відбулося ще в цуценячому віці. Доросла собака навряд чи прийме нового чотириногого члена сім'ї, хоча при втручанні професійного кінолога і цю проблему можна вирішити.



Німецька вівчарка – це і поліцейський, і нянька, і компаньйон, товариш і вірний захисник. Варто пам'ятати, що ця порода не підійде вам, якщо ви багато працюєте та часто виїжджаєте. Собака буде сумувати за господарем, що може негативно позначитися на її поведінці.

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