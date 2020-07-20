Все дуже просто і смачно!

Смачний пломбір є одним з найбільш згадуваних ласощів серед тих, хто ностальгує за Радянським Союзом

Однак, щоб його спробувати знову, не обов'язково мріяти повернутися жити в ті часи або створити якусь подобу СРСР в наш час Досить просто приготувати морозиво за рецептом, який використовувався радянськими технологами, передає Clutсh.

Для приготування морозива знадобляться якісні продукти без рослинних компонентів і зайвих добавок.

Необхідно взяти 300 мл охолоджених ультрапастеризованных вершків 33%-ї жирності, 150 гр охолодженого цільного згущеного молока з цукром жирністю 8,5%, пів чайної ложки ваніліну або близько чайної ложки без гірки натурального ванільного цукру, а також трохи свіжих ягід для прикраси.

Спосіб приготування:

Вершки необхідно ретельно збити з цукром і ваніліном. Для цього вершки потрібно вилити в чистий сухий стакан для збивання, збити блендером спочатку на невеликій швидкості, щоб продукт не розприскувався, а потім збільшити швидкість до максимуму. Збивати доти, поки не вийде пишна маса з рельєфною поверхнею.

Потім у збиті вершки по одній столовій ложці додають згущене молоко, щоразу перемішуючи масу вже ручним віночком, щоб суміш не втратила пишність.

Після цього заготовку пломбіру необхідно вилити у форму або іншу посудину об'ємом один – півтора літра, закрити кришкою і прибрати в морозилку з температурою -18 градусів на три-п'ять годин, поки маса не досягне бажаної консистенції.

Перед тим, як подавати морозиво, його необхідно вийняти з холодильника і дати постояти при кімнатній температурі 5-10 хвилин, не знімаючи кришку. Потім пломбір можна прикрасити ягодами і шоколадом.

Ласощі готовий до вживання.

Відзначимо ще той момент, що залишки морозива слід зберігати в морозилці не більше тижня.

Нагадаємо, переможець "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом смачного жульєна.

Як повідомляла Politeka, зірка "Майстер Шеф" Глинська викрила фірмовий рецепт малосольних огірочків.

Також Politeka писала, що Женька зі Сватів» поділилася рецептом млинців із секретним інгредієнтом.