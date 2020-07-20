Певно, всім нам відома теорія про те, що кохання живе лише три роки, однак існують пари, які власним прикладом доводять, що це неправда, і любов може з кожним роком ставати лише міцнішою

Як повідомляє Politeka з посиланням на Clutch, користувачі соцмереж по всьому світу беруть участь у флешмобі, показуючі старі фото зі своїми коханими поряд із свіжими знімками.

Першо, хто опублікував в мережі відповідний колаж, стала Сідні Хейг. Тим самим вона запустила новий цікавий флешмоб. Сідні опублікувала фото, на якому вона позує зі своїм коханим на випускному, а потім - на весіллі.

До флешмобу приєдналися безліч інших пар, які також змогли зберегти і пронести крізь роки свою першу шкільну любов.

А деякі пари пішли далі і показали, що перше кохання можна зустріти у зовсім ранньому дитинстві. Зокрема, одна з користувачок соцмережі зробила колаж з чотирьох фото. На першому вона зі своїм майбутнім чоловіком ще в зовсім маленькому віці, на другому - вони позують на випускному, на третьому - весілля, а на четвертій світлині пара вже тримає на руках маленьку дитину.

Були і пари, які вразили соцмережі не тільки своїми міцними стосунками, а і зовнішнім виглядом під час випускного. Зокрема, на наведеному нижче фото можна спостерігати цікаве перевтілення молодих людей.

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