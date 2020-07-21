Астрологи розповіли про щасливі знаки Зодіаку в середині літа

Гороскоп обіцяє обраним знакам Зодіаку чарівний період, повний гармонії і позитивної енергетики. Астрологи вважають, що до кінця липня 2020 року зірки будуть благоволити до чотирьох знаків Зодіаку.

Астрологи визначили, у кого з представників зодіакального кола в липні почнеться справжня біла смуга, і як не втратити унікальний шанс, дарований Всесвітом.

Близнюки

В липні їм доведеться спрямувати свої сили на трансформацію власного життя. Цей період буде наповнений новими зустрічами і знайомствами, які можуть принести в життя Близнюків романтику і любов або вигідну ділову співпрацю, стверджують фахівці по зірках. Відрядження і нові проекти підвищать авторитет представників цього знаку і збільшать їх прибуток.



Леви

Астрологи заявляють про те, що їх накриє справжня хвиля удачі в другій половині липня. Левів чекає просування по кар'єрних сходах. Зірки радять їм братися за всі перспективні проекти і робити все, щоб зарекомендувати себе як справжнього професіонала. В особистому житті їх також чекає удача, адже самотні Леви зможуть зустріти свою споріднену душу, а сімейні - налагодити стосунки зі своїм обранцем і родичами.

Діви

В першу чергу, трансформація торкнеться професійної сфери. Пощастить і в особистому житті, адже вдасться залагодити конфлікти зі своїми близькими людьми. Зазвичай у Дів виникає безліч розбіжностей і спорів з членами сім'ї і другою половинкою. Вийде у них повернути гармонію і спокій у будинок, примирившись з усіма близькими.



Терези

Насамперед зникнуть всі проблеми, неприємності і перепони, які турбували Терезів і тривалий час заважали просунутися вперед. Старі проекти, які зараз почнуть приносити Терезам великий прибуток, що допоможе поліпшити їх матеріальне становище. Начальство зробить їм вигідну пропозицію, а на одній з ділових вечірок вдасться познайомитися з впливовою людиною, який надалі зіграє роль покровителя Терезів.

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