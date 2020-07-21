Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких чекають проблеми в житті під кінець липня

Фахівець виділив чотирьох представників Зодіакального кола, яким потрібно приготуватися до випробувань.

Рак

Кінець другого місяця літа обіцяє вам серйозні неприємності. Глоба попереджає, що Ракам ні в якому разі не можна розслаблятися в цей період. Якщо блискавично реагувати на виниклі труднощі, ви зможете уникнути проблем побільше. Особливу увагу астролог радить приділити новим людям у вашому житті.

Терези

Не зовсім сприятливий кінець липня чекає і представників цього знака Зодіаку. За словами Глоби, вам не уникнути розчарувань. Низка невдач чекає вас на роботі, але не варто зневірятися. Зустрівши проблеми у всеозброєнні Терези зможуть їх подолати вийти з колотнеч ще сильнішими. Глоба радить позбутися представникам цього знаку Зодіаку токсичних особистостей і не ігнорувати проблеми.

Скорпіон

Глоба запевняє, що кінець липня стане для Скорпіонів справжнім випробуванням. Вам належить бути уважнішими в особистому житті, оскільки саме в цій сфері можливі серйозні конфлікти. У підсумку ваше щасливе майбутнє може виявитися під загрозою. Фахівець радить приборкати емоції та уникати конфліктів.

Водолій

Кінець липня може скластися для вас найкращим чином, але для цього доведеться постаратися. Глоба запевняє, що цей період не час для конфліктів на роботі. Водолії повинні всіляко уникати суперечок з конкурентами, бо все може закінчитися для вас плачевно.

Нагадаємо, що серпень стане особливим для трьох знаків Зодіаку.

Як повідомляла Politeka, астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає непростий липень.