Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які можуть зіткнутися з труднощами з фінансами в серпні

Фахівець виділив чотирьох представників Зодіакального кола, яким варто бути уважніше.

Овен

Легковажне ставлення до грошей може зіграти з вами злий жарт. Глоба попереджає, що попри стабільний заробіток ви можете опинитися в боргах. Фахівець радить уникати спонтанних розтрат і ретельніше прораховувати бюджету.

Рак



Попри вміння поводитися з грошима, представники цього знака Зодіаку теж знаходяться в небезпеці. Глоба запевняє, що в серпні вас чекає привабливу пропозицію або купівля, від якої потрібно відмовитися. Необдумані операції з фінансами можуть довести Раків до злиднів.



Стрілець

Представники цього знака Зодіаку не відрізняються умінням заощаджувати та накопичувати, тому серпень 2020 року стане для них справжнім випробуванням. Глоба радить представникам цього знаку Зодіаку забути про розтрати і задуматися про накопичення заощаджень. Якщо ви проігноруєте попередження, то можете залишитися без копійки в кишені.

Риби

Глоба радить народженим під цим знаком Зодіаку взятися за голову в серпні, інакше ви не тільки втратите привабливі можливості, але також станете фігурантом у чиємусь те списку боржників. Фахівець рекомендує обійтися без кредитів, невиправданого ризику та спонтанності в цей період. Тільки завдяки раціональності і ви зможете подолати фінансові труднощі у серпні.

Нагадаємо, що серпень стане особливим для трьох знаків Зодіаку.

Як повідомляла Politeka, астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає непростий липень.