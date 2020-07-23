Астрологи розповіли, кому останній місяць літа принесе клопоти і проблеми

Гороскоп на останній місяць серпня свідчить про те, що цей період буде складним і важким для більшості представників зодіакального сузір'я.

Астрологи розповіли, що чекає три знака Зодіаку в серпні і попередили, кому може загрожувати небезпека і хто буде стикатися з неприємними моментами.

Овни

Останній літній місяць представникам знака може принести чимало сюрпризів, які можуть бути не дуже приємними. Варто дотримуватися обережності і відмовитися від брутальності, не провокувати оточуючих на неї. Будуть з'являтися різні спокуси, але від них варто утриматися.

Важливо в цьому місяці не бути надмірно довірливими і не розкривати всі свої плани на майбутнє всім знайомим. Пов'язано це з тим, що у комусь з них можна буде розчаруватися.

Терези

В серпні можуть виникати дрібні невдачі, випадковості і непорозуміння. Серпень від Терезів вимагатиме прояви залізної волі і стійкого характеру, а всі труднощі, які виникають, потрібно вирішувати по мірі їх надходження.

З фінансами варто також проявити розсудливість і не витрачати гроші, куди хочеться, так як це може привести до нестабільності з фінансами.

Леви

Представники цього знака Зодіаку можуть відчувати напругу в емоційному плані. Такий стан у Львів буде заважати їм зосередитися на виконанні якихось завдань, а також складно буде сприймати те, що говорять і роблять оточуючі.

Потрібно докласти максимальні зусилля, щоб не дратуватися з будь-якої дрібниці, а якщо виникає якийсь дратівливий фактор, то на нього варто дивитися здалеку.



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