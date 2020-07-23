Астролог Василина Володіна назвала знаки Зодіаку, яких чекає сприятливий час у серпні
За словами фахівця, чотири представники Зодіакального кола зможуть розв'язати проблеми, які накопичилися останнім часом.
Близнюки
Останній місяць літа стане для вас ідеальним періодом, щоб розібратися як з дрібними, так і великими неприємностями. Володіна радить не зациклюватися на відпочинку, а докласти максимум зусиль для налагодження свого життя. Починаючи з перших днів серпня ви повинні закрити всі питання, які накопичилися до цього. Крім того, Близнюки мають всі шанси на успіх у нових починаннях.
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Рак
З початком серпня ви забудете про всі життєві проблеми. Це час стане фатальним для Раків, бо вони зможуть по-новому поглянути на своє життя і отримають шанс щось в ньому змінити в кращу сторону. Володіна радить Ракам бути менш емоційними - лише завдяки холоднокровності і вашій мудрості ви зможете досягти бажаного.
Ваги
Не менш вдалим серпень стане і для народжених під цим знаком Зодіаку. Володіна запевняє, що Ваги отримають шикарну можливість значно покращити життя. Фахівець радить ні секунди не коливатися в прийнятті рішень. Це дозволить налагодити обстановку на роботі і в особистому житті.
Стрілець
Серед щасливчиків літа виявилися і Стрільці. Проблеми та негаразди, які вже встигли вам набриднути зійдуть нанівець і ви отримаєте шанс все виправити. Володіна радить не боятися брати на себе відповідальність у будь-яких питаннях. Ви можете сміливо братися за реалізацію складного проекту, успіх якого перекриє минулі програші і дозволить вам вирватися в лідери.
Нагадаємо, що серпень стане особливим для трьох знаків Зодіаку.
Як повідомляла Politeka, астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає непростий липень.