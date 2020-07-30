Кому буде щастити у всьому

Астрологи в гороскопі на серпень розповіли про трьох знаків Зодіаку, які можуть повернути своє життя в новому напрямку

Гороскоп на серпень 2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку неймовірні і приємні потрясіння. Останній місяць літа готує для цих щасливчиків нові начала в різних життєвих сферах - від любові до кар'єри і грошей.

У трьох знаків Зодіаку почнеться світла смуга виконання бажань, саме їм посміхнуться зірки і подарують гарний квиток у майбутнє.

Козероги

В цей період перед Козерогами будуть стояти тільки два завдання: приймати з вдячністю подарунки долі і жити щасливо. Такі періоди бувають не часто, тому Козерогам треба в цей час побільше відпочивати і дозволяти собі приємні витівки.

Серпень стане місяцем для розвитку і змін: експериментуйте, пробуйте себе і відмовтеся від звичних методів роботи.

Леви

Для того щоб Всесвіт допоміг виконати мрії Лева, йому самому потрібно було добре попрацювати. Якщо на роботі все складається чудово, то зв'язок з другою половинкою видається хитким. Тому ефект новизни і відродження можна задіяти тут.

Крім того, в серпні настає час казкових виконань мрії, до якої Лев ішов дуже довго, але впевнено і сміливо.



Раки

Раків доля побалує як ніколи, принесе в життя несподіваний подарунок, який підведе до виконання мрії. Для того щоб все вийшло, Ракам майже нічого не потрібно робити.

В кінці літа у цього знака Зодіаку з'явиться мужність, сили і величезне бажання відкинути минуле в сторону і просто почати все з нуля.

Нагадаємо, що серпень стане особливим для трьох знаків Зодіаку

Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків Зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.